Gf Vip, l'ex velino Pretelli rivela: la Gregoraci vuole fare l'amore con me

Scoppia la passione nella casa del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci si lascia finalmente andare con Pierpaolo Pretelli. Non tutto era iniziato nel migliore dei modi, nel tardo pomeriggio di ieri la showgirl e l'ex velino si stavano confrontando sui rispettivi atteggiamenti in tema di amore. "Si vede che sei geloso - ha detto Elisabetta -. Ma quale libertà, si vede che sei pesante…”. Il modello ha cercato di difendersi: “Ma no, sono migliorato molto negli ultimi tempi...”. Elisabetta ha poi ammesso di essere gelosa, anche perché "i suoi uomini sono sempre stati gelosi". Allo stesso tempo però la showgirl ha confidato di avere l’abitudine di impostare lo stesso codice di sblocco del suo partner, come simbolo di fiducia reciproca. "È tutta una questione di fiducia", ha detto Elisabetta. E così deve essere stato anche per le confessioni amorose della sera: prima di entrare nel Cucurio - da cui è appena uscito Massimiliano Morra per ritornare nella Casa - Matilde Brandi ha parlato con Pretelli, fortemente invaghito di Elisabetta e sempre più visibilmente ricambiato. La Gregoraci, infatti, gli avrebbe fatto una importante confessione in piscina, quando erano soli: "Voglio fare l’amore con te". Questa notizia ha fatto esplodere la Brandi in un gesto di grande sorpresa ed eccitazione e l'ex velino si è messo a ridere compiaciuto. La showgirl ha commentato la confessione di Pretelli con un'esortazione affettuosa: "Lei è rinata, ha una luce diversa, si vede. Secondo me la dovete vivere così, con spensieratezza, senza pensare a quello che sarà".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata