Gf Vip, il conflitto Goria-Ruta scuote il pubblico e la Gregoraci

Il delicato rapporto fra Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria ha colpito non solo il pubblico ma anche i Vip all'interno della Casa del Grande Fratello.

Le due hanno discusso per le incomprensioni che si erano venute a creare, soprattutto legate al fatto che, da quanto ammesso dalla stessa Guenda, la madre aveva lasciato lei e il fratello per andare a vivere col nuovo compagno. "Mi dispiace che tu ci sia stata male, forse volevo responsabilizzarti ma non volevo che ti venisse portata via la fanciullezza, la stessa cosa vale per tuo fratello", ha detto la Ruta. La conduttrice si è anche complimentata con la figlia per la donna che è diventata: "Tu hai costruito delle cose meravigliose, i risultati che vedo sono eccezionali ma voglio che tu un giorno dica che sei meglio di me e che ricordi le cose che ho fatto superandomi".

Dal racconto è rimasta molto colpita Elisabetta Gregoraci, complice la dolorosa perdita della madre. La showgirl, prendendo le parti di Guenda, ha consigliato a Maria Teresa di non perdere tempo e di chiarire i malintesi con la figlia: "Le ho detto che ha fatto bene a tirare fuori tutto quello che teneva dentro, mi sento dalla sua parte". La compagna d'avventura amareggiata le ha risposto: "Si poteva fare meglio, sicuramente io ho sbagliato, qua dentro mi vengono tante cose in mente che avevo dimenticato".

La Ruta ha infatti ammesso di aver iniziato a rivalutare alcune sue scelte anche grazie alle storie di vita dei coinquilini: "Ascoltare voi, la storia di Stefania, mi fa molto pensare, qua si tirano fuori cose che nella normalità ignoriamo". La Gregoraci, d'accordo con la concorrente, le ha risposto: "Sai qua abbiamo molto tempo, noi siamo sempre distratti, non perdere questa occasione perchè potete recuperare il tempo perduto". La showgirl infatti, ricordando la sua perdita, ha ammesso il rammarico nel non aver più occasioni per parlare con la madre: "Te lo dice una che non può più farlo, recuperate questo tempo, non sarà facile ma giorno dopo giorno metterete un mattoncino". La conduttrice, con gli occhi lucidi, ha ringraziato la compagna di Casa dicendo: "Hai ragione anche perchè questa esperienza per noi è stato motivo di gioia, volevamo tanto entrare insieme".

Anche Stefania Orlando ha avvicinato la Ruta per dirle che è stata "una grande donna e una grande mamma", dicendole che forse la figlia non ricambia abbastanza il suo affetto. La cantautrice ha preso le sue parti: "Se tu non avessi scelto di stare con Roberto ora saresti una donna triste e avresti riversato su di loro questa sofferenza". La Ruta, appoggiando la testa sulla spalla della compagna d'avventura, ha risposto: "È così difficile fare il genitore, è il mestiere più complicato".

