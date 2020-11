Gf Vip, i nuovi ingressi Bettarini e Salemi si fanno conoscere dai compagni

Giornata di quiete nella casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata di ieri sera. I due nuovi arrivati, Stefano Bettarini e Giulia Salemi, imparano a farsi conoscere dai coinquilini. Il primo ad aprirsi è proprio l'ex calciatore che si racconta come padre, spiegando di non essere mai stato assente, e snocciola alcuni aneddoti della sua vita professionale.

Intanto, Andrea Zelletta, che ha ricevuto un provvedimento disciplinare per aver raccontato alcuni fatti di attualità dopo essere entrato nella Casa, cosa vietata dal regolamento, si interroga sulla sua inadeguatezza. La sua leggerezza lo ha condannato ad essere in nomination. Con lui Francesco, Maria Teresa, Massimiliano, Paolo e Stefania. Tutti salvi, invece, i vip in nomination negli scorsi giorni, salvati proprio dal provvedimento nei confronti di Andrea che ha annullato il televoto.



Calma, almeno apparente, fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, dopo un ennesimo chiarimento in puntata, sembrano più che mai lontani. Intanto i concorrenti trascorrono il sabato di sole mangiando in giardino e godendosi gli ultimi caldi dell'anno.

