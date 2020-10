Gf Vip, i nominati hanno paura di uscire: Gregoraci e Pretelli solo amici

Il tempo nella Casa scorre serenamente, anche se la paura di chi è in nomination, in vista del live di domani sera, si fa sentire: Dayane Mello ha rassicurato l'amica Rosalinda Cannavò, mentre Elisabetta Gregoraci si è confidata con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La showgirl sembra aver trovato nei compagni d'avventura dei validi supporti e, ironizzando sulla vita nella Casa, ha detto: "Mi avete vista in tutte le salse, zero sensuale". Elisabetta ha esternato emozionata il suo affetto verso i due: "Questo momento tra noi tre è bellissimo, io vi adoro, ve lo dovete ricordare me lo promettete?". La conduttrice ha ammesso una certa preoccupazione riguardo alle nomination, ma Pretelli ha subito replicato: "Non attiriamo energie negative per favore". Il modello si è unito alle rassicurazioni: "Ci saranno altri momenti belli, sono piccoli momenti che ci fanno stare bene". La Gregoraci, con gli occhi lucidi, gli ha risposto: "Dobbiamo prenderci il meglio e goderci ogni momento".

L'intesa con Pretelli è confermata da un nuovo pomeriggio insieme: lui e la Gregoraci hanno trovato l’uno nell’altra un appoggio che permette di proseguire nel gioco senza soffrire per la mancanza di casa. A dividerli sono le diverse aspettative che hanno di questa 'relazione'.

Se per la showgirl il ragazzo è solo un amico fidato, per l'ex velino questo non è mai stato abbastanza. Entrambi sanno che queste potrebbero essere le ultime ore passate insieme all’interno della Casa del Grande Fratello. Elisabetta ha ribadito di trovare in Pretelli un punto di riferimento e gli ha chiesto se anche per lui sia lo stesso.

Il modello ha rivelato che il sentimento che prova va oltre una semplice amicizia ma allo stesso tempo è consapevole che per ora questa emozione non può essere espressa. “Se non ci fossero stati i paletti che mi hai posto, mi sarei innamorato di te, ne sono sicuro”, ha confessato con dispiacere: l'ex velino sembra aver messo una pietra sopra l'idea di una loro storia.

Guenda Goria nel frattempo ha infine affrontato per l'ultima volta l’argomento 'abbandono' da parte della madre. Quello che le chiede è un semplice abbraccio: “L’emozioni non hanno bisogno di spiegazioni”, ha detto a una Maria Teresa Ruta colpita. Madre e figlia sono così rimaste a lungo strette in quell'abbraccio senza parlare.

