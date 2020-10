Gf Vip, Gregoraci tra la lettera di Briatore e il pensiero per Nathan

Una serata ricca di emozioni per Elisabetta Gregoraci: non solo la commovente lettera dell'ex marito Flavio Briatore, che le ha ricordato come il loro legame e i loro ricordi restino indissolubili, ma anche il pensiero per il figlio Nathan, avuto con l'imprenditore del Billionaire.

Dopo che il presentatore Alfonso Signorini ha infatti evidenziato al pubblico l'amicizia speciale tra la conduttrice e il giovane Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci ha espresso preoccupazione per ciò che avviene fuori dalla Casa. Il pensiero è andato al figlio "prima di tutto", ha detto Elisabetta, preoccupata delle possibili reazioni su un suo eventuale rapporto con l'ex velino. Antonella Elia, in studio con Signorini, ha suggerito a Elisabetta di "mollare gli ormeggi" perchè sembrano stare bene insieme, mentre Pupo ha suggerito di godersi l'affetto nella Casa che definisce "un mondo parallelo".

Molta commozione anche per l'incontro tra Adua Del Vesco e la sorella, e il ricordo gioioso di Maria Teresa Ruta del padre scomparso 4 anni fa con un messaggio del fratello Stefano, che si è ripreso da un grave incidente. La conduttrice è insieme a Massimiliano Morra e Myriam Catania in nomination. Eliminata invece la modella e influencer Franceska Pepe, che ha perso al televoto con Adua del Vesco.

