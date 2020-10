Gf Vip, Gregoraci sente la mancanza del figlio e si confida con Orlando

Dopo essersi più volte confrontati e chiariti durante la diretta di venerdì sera e dopo, Pierpaolo Pretelli sta ora pensando di scrivere una lettera a Elisabetta Gregoraci e lo confida a Rosalinda Cannavó che gli consiglia di essere sempre se stesso. Intanto, mentre il sabato sera festaiolo della casa prosegue fra balli e canti, la serata non sembra accennare a chiudersi, in un angolo del salotto Elisabetta e Stefania Orlando chiacchierano e il discorso ricade sulle dichiarazioni fatte dalla showgirl e Piepaolo sulla loro amicizia speciale.

Elisabetta spiega di sentire molto la pressione della diretta e riferendosi all'ex velino afferma che "lui è una persona che mi piace tantissimo", ribadendo il legame forte che la unisce al coinquilino. "Non ti devi sentire in colpa", risponde Stefania che la ascolta interessata. "E' stato importante", dice ancora Elisabetta.

Elisabetta e Stefania, entrambe in Nomination questa settimana, riflettono sul loro percorso consapevoli che questi giorni potrebbero essere gli ultimi nella Casa più spiata d'Italia. Il discorso passa poi su Nathan, il figlio di cui Elisabetta sente molto la mancanza, Stefania la ascolta e prova a consolarla: sa che la nostalgia dopo più di quaranta giorni è tanta. "Negli anni mi hanno chiesto di fare dei lavori all'estero - racconta Elisabetta - ma io non sono mai andata per non lasciarlo".

