GF Vip, Gregoraci: "Non mi sento capobranco, ho trovato persone con cui vado d'accordo"

Nuova puntata di prima serata del Grande Fratello Vip e nuova carrellata iniziale di tutte le liti e le tensioni nella casa. Soprattutto Guenda è al centro delle rimostranze dei compagni, che pensano che si isoli troppo. Alfonso Signorini chiede l'opinione di Elisabetta Gregoraci, definendola il 'capobranco', e chiedendole se si sentisse così: "Assolutamente no, sono solo felice di avere trovato persone con cui vado d'accordo e sono in sintonia", spiega Elisabetta. "Molte persone - aggiunge - mi hanno presa in giro perché quando ero nel Cucurio mi mancavano gli altri della casa. Ma non era così scontato che mi mancassero. Quindi questa è solo una cosa bella", conclude. Sul 'caso' Guenda, sottolinea: "Anche nel Cucurio, Guenda passava 15 ore al giorno a dormire, e io per lei preparavo da mangiare e facevo gli gnocchi. Anche lì che eravamo in quattro lei è riuscita a isolarsi".



La puntata prosegue con un focus sulle altre che sono in nomination con Guenda Goria: Matilde Brandi e Stefania Orlando. Signorini pone l'accento sull'incrinatura del rapporto tra le due. In attesa del verdetto del pubblico.

