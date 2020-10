Gf Vip, Gregoraci frena Pretelli: "Non so nulla di lui"

Nella casa del Gf Vip, nonostante le varie battute d'arresto, continua la speciale amicizia fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Anche nel fine settimana i due si sono mostrati piuttosto vicini. Sabato sera, dopo essersi fatto la doccia in seguito ad una giornata di duro allenamento, Pierpaolo si è prodotto in una serie di gesti d'affetto, con baci e abbracci. Elisabetta apprezza, senza però concedere troppo. I due hanno cantato e ballato insieme, arrivando persino ad un lento fino a quando lei l'ha allontanato dicendo: "Stai calmo".Oggi, invece, Elisabetta si è lasciata andare ad alcune confidenze con Andrea, spiegando all'ex corteggiatore che Pierpaolo è dolce e di compagnia ma che lei non conosce nulla del suo privato. "L'altro giorno mi ha detto dei genitori perché gliel'ho chiesto io", ha raccontato la showgirl. In attesa delle prossime evoluzioni.

