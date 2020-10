Gf Vip, Gregoraci fa gli auguri al papà di Pretelli. Poi l'abbraccio

Al termine della puntata di prima serata di ieri, al Grande Fratello Vip i concorrenti sono rimasti ancora un po' svegli e in giro per la casa. In cucina si sono incontrati Elisabetta Gregoraci e PierPaolo Pretelli, dopo il chiarimento in puntata, nel corso del quale lei aveva spento le sue velleità dicendogli di considerarlo "un amico speciale". Pierpaolo si ricorda che è il compleanno del padre, ed Elisabetta reagisce con entusiasmo facendogli gli auguri direttamente dalla telecamera: "Caro Bruno, sono Elisabetta ma ormai mi conoscerà, immagino. Le vorrei fare tanti auguri di buon compleanno". Poi scattano gli auguri anche dagli altri concorrenti. Elisabetta scherza: "Bruno dorme, lo vedrà domani". Poco dopo si dirige verso Pierpaolo con decisione e lo avvolge in un tenero abbraccio che dura per diverso tempo. Quando lei si stacca, Pierpaolo le dice: "Questo è il primo vero abbraccio che mi dai". "No, non è vero, non dire così", replica lei andando via. Pretelli resta seduto in cucina, con un sorriso in volto che rivela molte cose.

