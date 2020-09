Gf Vip, Gregoraci e il bacio con Pretelli. Ora l'immunità dalle nomination

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto la squalifica di Fausto Leali per le frasi razziste contro il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci ha dovuto baciare in diretta l'ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli come prova settimanale: i due - in costume e con tanto di occhialini - dovevano restare in apnea nella piscina della casa, ma lo scambio non è bastato per superare la prova. Il conduttore Alfonso Signorini ha aggiunto che avrebbero potuto riscattarsi con un altro lungo bacio fuori dall'acqua, e i due non si sono tirati indietro. L'obiettivo di conquistare il bonus settimanale per la spesa, nonostante gli sforzi dei due, non ha avuto però successo.

Ora la showgirl e Denis Dosio, entrambi nuovi arrivati, sono stati resi immuni dalle nomination come deciso dagli altri concorrenti.

