Gf Vip, Gregoraci convince Pretelli a non abbandonare il gioco

L'ex Velino in difficolta dopo aver mandato in nomination l'amico Andrea

Nessun eliminato ma tre concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip: Massimiliano (scelto dal televoto), Dayane e Andrea. Si è conclusa così la puntata di ieri del Gf Vip. Ma, dopo la serata in prime time, le emozioni non sono finite.

Una catena di salvataggi, infatti, ha messo in difficoltà i Vip che hanno dovuto affrontare delle scelte che, arrivati a questo punto del gioco, sono davvero difficili da fare. Pierpaolo si è trovato faccia a faccia con una decisione alquanto dura: decidere se salvare Andrea o Enock, suoi compagni più fidati all'interno della Casa. L'inquilino però ha spiazzato tutti quando ha fatto il nome di Patrizia e questa sua decisione non è piaciuta affatto ad Andrea che si è visto catapultare in Nomination dato che nessuno ha deciso di salvarlo.

Subito dopo la diretta Andrea ha voluto affrontare Pierpaolo: "Hai fatto una scelta televisiva, io sono uno di cuore, per voi due farei di tutto". Pierpaolo è scosso da quelle accuse e in un momento di smarrimento minaccia di andarsene: "Non sapevo cosa fare, non potevo scegliere tra voi due che siete come i miei fratelli, ho scelto Patrizia che è come una madre!", ammette prima di scoppiare a piangere. "Me ne vado, non reggo!", urla mentre inizia la sua corsa verso la Porta Rossa. Tutti gli inquilini tentano di arrestare quella decisione dettata dall'istinto.

Elisabetta, al suo fianco, cerca di calmarlo e faticosamente riesce a distoglierlo, per il momento, da quel pensiero.

