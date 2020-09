Gf Vip, Gregoraci abbraccia Catania: fra le due un bacio accidentale

Prime giornate nella casa del Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci, fra le concorrenti più attese di questa edizione. A poche ore dall'ingresso, simpatico incidente per la showgirl e l'amica Myriam Catania, che ha attirato l'attenzione dei fan del reality. Un saluto caloroso fatto con grande slancio, nell'entusiasmo trascinante di un abbraccio, ha portato Elisabetta e Myriam a sfiorarsi in un accidentale bacio a stampo.

L'abbraccio fra le due neoconcorrenti è avvenuto in giardino: dopo aver girato la testa simultaneamente, si sono trovate bocca a bocca per qualche secondo. E nel web si accende subito l'interesse per l'episodio. Nelle notti della casa anche momenti di intrattenimento in piscina con i vip che si sono lanciati in acqua uno dopo l'altro a suon di musica. Nella casa è arrivato anche un comunicato che sfida i concorrenti a mettersi in gioco svelando cosa pensano gli uni degli altri.

