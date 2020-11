Gf Vip, festa di Halloween nella casa. Rientra Andrea Zelletta

Anche nella giornata di Halloween il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continua a tenere banco nella casa del Grande Fratello. Secondo Stefania Orlando, si tratta di una storia costruita mentre Francesco Oppini scommette che fra i due succederà qualcosa fuori dalla casa perché hanno grande sintonia. Intanto Elisabetta, in giardino con Pierpaolo e Andrea, rientrato nella Casa, ha ragguagliato quest'ultimo sugli ultimi sviluppi. Parlando della serata di Halloween la showgirl ha rilevato l'atteggiamento negativo di Stefania nei suoi confronti: "È stata proprio cattiva con me". La Gregoraci lamenta soprattutto la cattiveria e la maleducazione della Orlando, che secondo lei mette sempre zizzania.Nonostante gli attriti all'interno della casa, gli inquilini non hanno rinunciato a festeggiare Halloween con costumi, balli e canti in giardino.

