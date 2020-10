Gf Vip, esce Brandi, Del Vesco cambia nome. Gregoraci in nomination con Maria Teresa Ruta, Dayane Mello

Grandi cambiamenti nella Casa del Grande Fratello Vip: Matilde Brandi è stata definitivamente eliminata e ha dovuto abbandonare i concorrenti. L'attrice ha commentato la sua partenza in studio con il presentatore Signorini: "Rifarei tutto Alfonso, sono contentissima". Ha poi riconfermato le sue accuse contro Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: "Secondo me madre e figlia sono le strateghe del gruppo". Nel frattempo, l'undicesima puntata di questa edizione di Grande Fratello Vip ha riservato nuove sorprese: Adua Del Vesco ha deciso di lasciare andare il passato e tornare a usare il suo vero nome: Rosalinda. Sarà conosciuta solo così al Gf Vip.

Signorini, in collegamento con il salotto, ha discusso l'importante decisione direttamente con la concorrente, a cominciare da un primato. "È la prima volta in 20 anni di Gf che un concorrente entra con un nome ed esce con un altro, sono felice che la Casa ti abbia dato questo nuovo traguardo". La giovane attrice ha detto orgogliosa: "Io sono fiera di aver preso questa decisione e sono orgogliosa di lasciarmi alle spalle Adua". I Vip hanno applaudito con calore il cambio di nome della compagna d'avventura.

Nel frattempo, come ogni lunedì sera, è tempo delle nuove nomination: al televoto torna Maria Teresa Ruta, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, proposta da Tommaso Zorzi in confessionale. "Nessuno è fesso in questa casa, ce lo deve dire", ha detto enigmatico l'influencer sulla showgirl. A rincarare la dose su Elisabetta anche Pierpaolo Pretelli: "Mentre lei parlava con me attraverso il muro del Cucurio si è toccata il petto guardando la telecamera, non è carino mentre stiamo parlando di cose belle pensare ad altro". La loro 'amicizia speciale' potrebbe essersi incrinata?

