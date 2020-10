Gf Vip, Elisabetta pela patate nel Cucurio: discussione Brandi-Ruta

Giornata difficile per i quattro concorrenti del GF Vip rinchiusi nel 'Cucurio'. È arrivato un comunicato del Grande Fratello, letto da Elisabetta Gregoraci, con delle nuove istruzioni: “Cari vip, il Grande Fratello vi augura un felice primo giorno in Cucurio! Siete contenti della vostra nuova casa? Il cibo scarseggia, per cui il Grande Fratello ha pensato di omaggiarvi con delle patate. Il vostro compito è pelarne in grande quantità nel minor tempo possibile. Il lavoro nobilita i vip, e quindi… rimboccatevi le maniche! ricordate che al Grande Fratello le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e per questo compito vi conviene impegnarvi”. Massimiliano Morra e Adua Del Vesco si sono messi immediatamente all’opera con un pelapatate, dato il carico ingente. Elisabetta li ha raggiunti poco dopo, seguita da Guenda Goria, che era stata incaricata di occuparsi del pranzo.

L'affinità tra i quattro del Cucurio sembra migliorata. La Goria aveva confessato poco prima alla showgirl e all'attrice di "sentirsi esclusa" perchè nella Casa regna l'omologazione, e di essere "una trentenne atipica". Elisabetta le ha risposto che lei è "venuta qui per farsi conoscere", e non capisce le sue preoccupazioni. L'attrice le ha confessato che anche lei vorrebbe interagire ma non trova argomenti: forse, le hanno suggerito la Gregoraci e la Del Vesco, è lei stessa che si sta escludendo.

Nel frattempo, nella casa, la ballerina Matilde Brandi ha sgridato Maria Teresa Ruta perchè “fa Sailor Moon davanti alle telecamere a 60 anni“ rendendosi ridicola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata