Gf Vip, Elisabetta Gregoraci si tiene in forma in giardino

Anche nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci, entrata venerdì sera, non rinuncia a tenersi in forma. Insieme ad alcuni coinquilini ha deciso, nella soleggiata giornata di domenica, di fare qualche esercizio, visto anche l'abbigliamento sportivo trovato da tutti gli abitanti della casa in spogliatoio. Fra flessioni e addominali, inforcando gli occhiali da sole, Elisabetta si è presa cura della sua forma fisica mentre si trovava in giardino.

Intanto, vicino a lei, Patrizia De Blanck spiegava ad alcuni altri abitanti della casa come fare un esercizio per sciogliere i muscoli della schiena e della cervicale.

