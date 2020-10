Gf Vip, Elisabetta Gregoraci si scontra ancora con la Orlando, ma anche con Zorzi

Ancora tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Le nomination sono state causa di numerosi scontri e malintesi. In giardino, dove i concorrenti prendevano l'ultimo sole d'autunno, Elisabetta Gregoraci ha accusato Tommaso Zorzi di aver avuto motivazioni poco fondate per votarla. Zorzi si è difeso: “Ho sollevato una questione che esiste, tu mi hai nominato perché non so fare un uovo”, ha detto provocandola. La showgirl si è giustificata dicendo che "un mese fa era un conto, all’inizio nemmeno ti conosci", per poi aggiungere: "Comunque nominarmi per la mia storia con Pierpaolo e perché mi arrivano gli aerei, è un po’ strano no?”. L’influencer credeva che invece fosse un motivo valido: “La cosa è vera e il rapporto è ambiguo, ho visto che lui c’è rimasto male e mi sembrava una motivazione sensata”. La conduttrice ha chiuso la discussione ricordando che "ho chiarito con Pierpaolo e se c’è qualcosa che non va me lo deve dire lui”. La conduttrice era scoppiata a piangere ieri sera tra le braccia del velino. “Ci sono cose che non puoi capire...”, aveva detto Elisabetta ammettendo di avere dei segreti che non può rivelare. Lui le ha chiesto scusa per le accuse fatte durante la puntata, e lei gli ha chiesto ancora di avere pazienza e che una volta usciti dalla Casa tutto sarà più chiaro.

La Gregoraci, nel pomeriggio, si è scontrata anche con Stefania Orlando. Durante la riappacificazione di ieri sera sembrava che le due avessero abbassato l’ascia di guerra, ma a quanto pare non è così. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un commento di Francesco Oppini sul fatto che dentro la Casa sia facile lasciarsi andare a commenti che riguardano gli altri vip. Elisabetta si è sentita chiamata in causa e ha ribadito, riferendosi alla lite precedente con la Orlando, di aver solo espresso il desiderio di trascorrere una serata tranquilla senza stress: “Abbiamo visto solo clip di gente che litigava e tu c’eri sempre”, le ha rinfacciato. Quella ha risposto prontamente che "se mi metto in mezzo è solo per mettere acqua sul fuoco mai per mettere la benzina. Io non alimento fuochi”. La conduttrice però ha ribattuto: “Non è vero, anche tu parlavi di Matilde che si era chiusa nella lavatrice, sono cose sciocche. Io avrei lasciato andare, senza stare a puntualizzare”. La Orlando allora le ha puntato il dito contro: “Beh, tu sei andata subito da loro a dirglielo. Tu non sei diversa da me. Non ti sentire migliore”. Il divario tra le due inquiline appare sempre più incolmabile.

