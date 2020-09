Gf Vip, Elisabetta Gregoraci: "Evito che Nathan subisca il gossip"

Momento di confidenze ieri sera nella casa del Grande fratello Vip con Francesco Oppini che si è confrontato con Elisabetta Gregoraci raccontando la sua infanzia da figlio di Alba Parietti. Francesco ha confidato di aver sofferto molto per questa situazione, ma di non aver mai rimproverato niente ad Alba: "Qualche volte mi sono arrabbiato, ma sbagliavo". Elisabetta ha raccontato delle premure che riserva a Nathan, al quale non lascia vedere i giornali e le copertine, per evitare che possa subire le conseguenze del gossip. I due poi hanno trovato un punto di incontro parlando dei paparazzi che costellano la vita dei figli d'arte: Nathan, per esempio, non sopporta di posare per le foto e Francesco racconta di quando i fotografi erano presenti alle sue feste, con suo disappunto infantile. I due alla fine hanno concordato: non c'è nulla di male nell'essere una showgirl, si tratta di un lavoro come un altro, ma bisogna avere attenzioni particolari quando ci sono bambini di mezzo che possono essere coinvolti in situazioni non semplici da comprendere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata