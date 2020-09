Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini

Mentre scorrono i giorni nella casa del Grande Fratello Vip, sembra che fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci stia nascendo qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Proprio l'inquilino ha raccontato a Adua: "Ieri si è sbilanciata. Dopo che sono andato a dormire lei è venuta nel mio letto rimproverandomi di non averle dato la buonanotte". Adua gli ha risposto che è convinta che Elisabetta abbia un interesse nei suoi confronti e gli ha confidato anche di sentirsi leggermente in imbarazzo quando i due chiacchierano nel letto che divide con Elisabetta. "Cambierei anche posto", ha affermato, ma lui per ora non ha voluto: "Fino a che lei frena, non mi va di andare oltre, quando sarà pronta lo capirò. Tra me e lei c'è tanta complicità. Anche il fatto di aprirsi come ha fatto ieri mi ha dato una carica incredibile". Insomma il sentimento di Pierpaolo è chiaro e lampante, non resta che aspettare gli sviluppi della storia.

