Gf Vip, dopo la lite nessun chiarimento tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando

Dopo la lite avvenuta durante il pranzo di ieri, Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci non hanno ancora risolto i loro dissapori. Stefania non comprende il comportamento della coinquilina che sfugge a un possibile chiarimento.

Orlando è anche turbata dal non aver avuto il supporto morale che si aspettava, cosa che invece ha visto succedere in altre discussioni. Una spiegazione, però, gliela fornisce Maria Teresa Ruta: secondo la giornalista tutti i concorrenti si sono sempre dimostrati molto empatici verso chi aveva bisogno di un aiuto e se in questo caso non hanno manifestato la stessa capacità è perché non hanno voluto farlo. Stefania è silenziosa e probabilmente quelle parole le hanno aperto gli occhi.

Dopo qualche attimo di silenzio esprime il suo pensiero: "L'unica che è venuta da me è stata Adua. Invece da Tommaso mi aspettavo molto di più", ammette dispiaciuta; e poi la sentenza: "Forse mi sono esposta con una persona che nessuno avrebbe voluto colpire".

