Gf Vip, crescono le distanze tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

È tempo di distacchi nella Casa del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci sembra voler prendere le distanze da Pierpaolo Pretelli. Dopo avergli ricordato, venerdì scorso, che i due non stanno effettivamente insieme e che lui non può prendersi troppe libertà, la conduttrice ha continuato a mantenersi distaccata. "Elisabetta ha messo un freno", ha ammesso, triste, l'ex velino di Striscia la Notizia, che sembrava pronto a una vera relazione. "Sto cercando di lasciarle spazio", ha aggiunto parlando con Guenda Goria, constatando però come questo sia difficile: "Sono dispiaciuto per lei ma capisco la situazione che ha fuori e la rispetto".

Enock Barwuah, nel frattempo, ha criticato Myriam Catania per il modo in cui lo tratta: "Mi hai preso per un burattino?" le ha chiesto, confidando poi ad Andrea Zelletta che secondo lui l'attrice lo provoca volutamente. Scontro anche tra Dayane Mello e Francesco Oppini: la modella ha detto al telecronista che riesce a "tirare fuori il peggio di lei".

Franceska Pepe e Tommaso Zorzi sembrano invece riavvicinarsi: dopo uno scontro iniziale a causa di una torta, i due concorrenti si sono lasciati le incomprensioni alle spalle riabbracciandosi. La modella si è poi lamentata con Maria Teresa Ruta come nella Casa del Grande Fratello manchi il rispetto necessario tra persone adulte.

