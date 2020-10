Gf Vip, confidenze tra Gregoraci e Pretelli: proposte di matrimonio a sorpresa

Nuove confidenze tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. L'ex velino di Striscia si è interessato del rapporto tra la conduttrice calabrese e la sua famiglia. "Com'era con tua sorella da piccola?", le ha chiesto mentre erano seduti sul divano. "Negli ultimi anni abbiamo litigato un po', ma abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto: con solo due anni di differenza siamo cresciute insieme", ha raccontato Gregoraci descrivendo con molto affetto i due nipotini, figli della sorella: uno "è caratterialmente identico a me - ha aggiunto - entrambi fanno il tipo per me". La showgirl ha poi spiegato di vederli più spesso da quando si sono trasferiti a Roma sei anni fa: per Elisabetta recarsi in Calabria dopo la morte della madre è ancora molto doloroso: "Ci sono tutte le sue cose", ha ammesso. "Mio papà invece sta giù, dove ci sono i suoi amici e i suoi interessi, non si è mai voluto trasferire", ha infine rivelato.

Intanto nella casa, tra risse mancate, come quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, è spuntata anche una proposta di matrimonio al limite delle regole del Grande Fratello: Quentin Kammermann, compagno di Myriam Catania e padre di suo figlio Jacques, le ha gridato dall'esterno "mi vuoi sposare? Ti amo!". La scena non è stata inquadrata dalla regia, ma si poteva sentire la Catania urlare "Ti amo". Ci ha pensato Elisabetta, rientrata in casa dal giardino, a spiegare tutto agli altri concorrenti e ai telespettatori, sbigottita: "Il compagno di Myriam le ha chiesto di sposarla e lei ha risposto di sì". Rientrata anche l'attrice, ha detto emozionata: "Abbiamo un figlio, sapevo che prima o poi ci saremmo sposati".

