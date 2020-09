Gf Vip, confessioni per Elisabetta Gregoraci: lacrime in ricordo della mamma

Emozione e qualche lacrima per Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello vip. La conduttrice ha parlato del rapporto con la madre, morta per un tumore nel 2011 a soli 52 anni: "Lo sapevamo, ma a quel momento non sei mai preparata. Io l'ho vestita, l'ho preparata, le ho messo il vestito del matrimonio di mia sorella che si sposava 15 giorni dopo. Abbiamo dovuto cancellarlo, quel matrimonio. Prima che andasse in ospedale siamo andate a scegliere tutte le cose, il vestito, le bomboniere. Poi però da quell'ospedale non è mai uscita - ha raccontato con le lacrime agli occhi - Da questi dolori non guarisci. Mi ha salvato mio figlio. Nathan era piccolo quando lei è morta, aveva un anno, stavo giorno e notte con lui".

In un momento di confessione con le coinquiline Matilde Brandi e Stefania Orlando, Elisabetta ha raccontato anche la relazione con l'ex marito Flavio Briatore. La conduttrice ha infatti confidato i lati meno noti della storia con l'imprenditore, iniziata nel 2006 e finita tre anni fa: "Gestire un uomo come lui non è stato facile. Avevo 24 anni, ero una bambina. Poi è arrivato lui, una figura forte, non potevo fare la cretina: avevo una vita di pubbliche relazioni". La showgirl ha così raccontato delle rinunce fatte nel corso degli anni per stare con l'ex marito: "Avevo un ruolo, ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato anche a cose televisive. Ho cambiato la mia vita e l'ho seguito perché un uomo come lui non puoi lasciarlo solo. Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con un uomo così", ha confessato la conduttrice.

Anche momenti di relax per la Gregoraci, che ha imparato un famoso passo di danza dalla Brandi, insieme a Enock Barwuah e a Pierpaolo Pretelli. Proprio insieme all'ex velino di Striscia si è scambiata nella notte qualche effusione. In molti hanno notato come tra i due sia aumentato l'affinità, e sui social tutti sembrano chiedersi: sta nascendo un amore nella casa più spiata d'Italia?

