Gf Vip, chiarimento in diretta fra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando

La puntata del Grande Fratello Vip si apre con la ricerca di un chiarimento fra i due gruppi che si sono formati nella casa. Di una delle due fazioni i coinquilini hanno individuato Elisabetta Gregoraci come leader, ma la showgirl spiega di non sentirsi un 'capo branco', cosa di cui la accusa Guenda: "Io non ho mai chiuso porte, se devo dire le cose le dico in faccia", spiega Elisabetta. Il tutto è partito da una discussione avuta nel fine settimana dalla stessa Elisabetta con Stefania Orlando. Alfonso Signorini ha deciso di chiedere ai concorrenti di dividersi in due gruppi in base alle persone a cui si sentono più vicini. Il 'team' più numeroso è quello che si raggruppa intorno a Matilde Brandi, di cui fa parte anche Gregoraci. Dall'altra parte, invece, quello composto da Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, a cui si unisce anche Francesco Oppini.

Signorini vuole poi un chiarimento fra Elisabetta e Stefania e ripercorre i momenti della discussione fra le due. Alla domanda diretta di Signorini, la Gregoraci risponde di non essere una che 'se la tira', e anche la Orlando in questo caso le dà ragione. In studio, invece, si dividono Pupo e Antonella Elia: il cantante ritiene Elisabetta una ragazza semplice, mentre la showgirl non è d'accordo. Intanto fra Stefania e Elisabetta sembra tornata la pace, ma le due non assicurano che in futuro non ci saranno altri scontri.

