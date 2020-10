Gf Vip, chiacchiere nella Casa: Elisabetta Gregoraci si toglie qualche sassolino

Sono tornate vive le chiacchiere nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il ritorno dei 'cucuriati' nella Casa, Elisabetta Gregoraci, in confidenza con Matilde Brandi, Adua Del Vesco e Dayane Mello, ha raccontato la sua convivenza con Guenda Goria. La conduttrice, infatti, se da una parte ha detto di aver trovato piena collaborazione nella Del Vesco e in Massimiliano Morra, ha rivelato di non essere riuscita a trovare un punto d'incontro con la Goria: "Era molto solitaria, dormiva, non cucinava con noi" e rivolgendosi all'attrice ha aggiunto: "Con te e Massimiliano non abbiamo avuto problemi, lui è stato molto disponibile".

La Brandi e la Mello si sono mostrate curiose del comportamento dell'attrice così Elisabetta, sottolineando le sue buone intenzioni, ha proseguito: "Ho provato a dirle di sforzarsi ma dice che si sente molto diversa da noi e non si trova bene. Dice sempre che ci sono delle strategie fra le due stanze, ma non è così". "Sinceramente io non ho capito neanche il rapporto con la madre", ha aggiunto la ballerina. Elisabetta, mostrandosi sempre più amareggiata, ha confessato: "Per me è misteriosa, deve essere suo interesse farsi conoscere dagli altri e non fare sempre le cose per conto suo". La ballerina, elogiando il comportamento della conduttrice, ha aggiunto: "Sei stata una signora, io perdo la pazienza in queste occasioni, mentre tu fai sempre capire il tuo punto di vista in modo elegante".

Dal canto suo, Goria ha poi spiegato ai concorrenti il suo punto di vista sulla questione: "Domani potrei uscire voglio dirvi che ho voluto bene a tutti e mi porterò nel cuore qualcosa di ognuno di voi. Non me la prendo, lo so che è un gioco". L'attrice ha poi ricordato come la difesa dell'ex concorrente Franceska Pepe l'abbia allontanata dal gruppo, chiedendo loro "il rispetto per la libertà individuale di reazione alle stesse situazioni".

Elisabetta da Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli.

La conduttrice lo ha raggiunto dicendogli che "quando stavo lì dentro mi sei mancato, sei una persona che dà un sacco di energia. Riuscirai a trovare quello che ti serve, la forza per andare avanti - ha detto ancora -. Vieni da me ogni volta che hai bisogno, voglio vederti sereno" ha ribadito all'influencer abbracciandolo. Zorzi ha poi ringraziato la vip, ricordando come sia importante per lui imparare a non scappare dai rapporti sinceri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata