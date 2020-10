Gf Vip, balli e social nella Casa. Striscioni in volo per Gregoraci, Del Vesco e Mello

Nottata intensa nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli inquilini hanno trascorso la serata di ieri a ballare sulle note della musica anni '80, fino a quando il Grande Fratello non li ha interrotti per comunicare loro una bella notizia. I concorrenti hanno superato la sfida 'super social': nei giorni scorsi infatti hanno dovuto pubblicare 10 foto sul profilo Instagram del GF e raggiungere almeno 50mila like complessivi in 24 ore, e ci sono riusciti. Come premio hanno potuto violare una delle leggi della Casa: consultare i social, ma solo per leggere i commenti scritti dai fan sotto alle foto pubblicate.

Sono poi arrivati tre messaggi dal cielo per Elisabetta Gregoraci, Adua Del Vesco e Myriam Catania: per la prima il messaggio "Roma capitale del mio cuore. Rio", a cui lei ha risposto imitando un cuore rivolto al cielo; mentre per le due attrici sono arrivati gli striscioni “Adua gioisci siamo con te" e "Myriam ti amiamo resisti. Family e fans".

Tesa poi l'atmosfera tra le stesse Gregoraci e Del Vesco. La conduttrice è intervenuta dopo che l'attrice ha fatto un nuovo scherzo a Francesco Oppini: Adua ha minacciato l'opinionista sportivo di svelare il bacio avvenuto la notte precedente con Dayane Mello. Oppini si è risentito e la modella è stata costretta a rivelare subito lo scherzo, con la complicità della stessa Mello. Elisabetta è intervenuta esortando le due a smettere: "Basta bisbigliarvi nell'orecchio come le ragazzine. Tu Adua hai già avuto problemi per i bisbigli. Basta", ha detto categorica la conduttrice calabrese.

