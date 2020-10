Gf Vip, attese per la diretta di stasera: Pretelli e Gregoraci temono di salutarsi

Tutta la Casa del Grande Fratello Vip si prepara alla diretta di stasera: un concorrente verrà eliminato con il televoto della settimana. Elisabetta Gregoraci nella stanza arancione ha preparato la sua valigia in attesa del verdetto di stasera. Nella serata di ieri la showgirl e Pretelli si sono salutati teneramente: oggi uno dei due potrebbe lasciare la Casa più spiata d'Italia. L'avvicinamento è avvenuto anche grazie alla musica che Grande Fratello ha regalato ai Vip: i due si sono concessi un romantico lento prima di spostarsi in giardino per compiere un importante gesto. "Lo fate volare?", ha esclamato la Goria riferendosi al palloncino che i due hanno decorato nei giorni scorsi con delle frasi speciali che si sono dedicati a vicenda. Tra gli applausi di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello l'hanno lasciato andare. "Andava fatto insieme", ha detto Elisabetta. Prima di rientrare in Casa i due si sono dati anche un tenero bacio.

Temono di uscire anche Francesco Oppini, che ha scritto una romantica dedica di compleanno alla fidanzata Francesca, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. La Ruta ha chiesto alla figlia una mano per una creazione da realizzare insieme da dedicare al nuovo compagno, sperando che la cosa avvicini anche i due: "Mi ha detto che lo farà, per me è già qualcosa", ha detto la conduttrice. Intanto si attendono notizie di Andrea Zelletta che ieri pomeriggio è uscito momentaneamente dalla Casa per motivi personali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata