Gf Vip, attesa per il live. Lungo abbraccio Pretelli-Gregoraci

Forte emozione per l'episodio in diretta di stasera del Grande Fratello Vip. Tutti si preparano, e gli otto concorrenti a rischio eliminazione cercano di distrarsi: sono Adua Del Vesco, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Denis Dosio, Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta insieme a Guenda Goria.

Zorzi, per divertirsi, ha intervistato Franceska Pepe. Questa ha dimostrato un interesse per il popolare Denis Dosio. “Siamo giovani, che problema c’è, non vedo nulla di male, è molto free di testa, mi piace”, ha ammesso tranquilla. Denis ha mostrato invece forti segni di imbarazzo: “Vi state facendo un film!”, ha detto serio tentando in tutti i modi di distorgliere l'attenzione. Per poi aggiungere che la trova “folle, imprevedibile”.

Nel frattempo però molti temono la seconda squalifica della stagione, dopo quella di Fausto Leali, proprio per il 19enne influencer. Il ragazzo ha abbassato la guardia in un momento di divertimento in camera da letto, dimenticando una delle regole fondamentali della trasmissione: non si bestemmia. Se l’espressione che ha utilizzato, subito accolta da un "noo" disperato dei concorrenti verrà considerata una bestemmia, allora scatterà l’espulsione. Denis era già in nomination e in caso di un provvedimento il televoto sarebbe annullato: stasera il conduttore Alfonso Signorini farà chiarezza.

Intanto è ancora una volta è tormentato il rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gergoraci, in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera infatti il velino ha raggiunto la showgirl in cucina e mentre questa si limava le unghie le ha ansiosamente domandato una spiegazione in merito al messaggio dall’aereo che ha sorvolato la Casa ieri mattina. Il modello ha insistito dicendo che si sarebbe aspettato un suo chiarimento, pur "sapendo di non averne diritto". Elisabetta dopo alcune esitazioni ha detto semplicemente: “Io ho la mia vita, tu hai la tua, lo sai”, ma il fatto di essere stata evitata per tutto il giorno l'ha comunque ferita, secondo lei è stata "una reazione esagerata". Elisabetta gli ha poi fatto una domanda diretta: “Cosa vorresti da me, tu?”. Dopo aver chiarito l'incomprensione che li ha tenuti distanti per qualche ora, si sono concessi un lungo abbraccio. Elisabetta ha concluso dicendo: "Non stiamo insieme, quindi si può rimanere male per poco, basta una battuta”. La crisi sembrerebbe essere passata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata