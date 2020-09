Gf Vip, ancora affetto tra Gregoraci e Pretelli: lei censurata dopo la doccia

Tra spesa sana e chiacchiere in soggiorno, è passato un altro giorno nella casa del Grande Fratello Vip: c'è maggiore vicinanza tra Patrizia de Blanck e Fulvio Abbate, con Maria Teresa Ruta che conclude presto la sua giornata addormentandosi sul divano.

Per Elisabetta Gregoraci un nuovo momento di complicità con Pierpaolo Pretelli, l'ex velino di Striscia la Notizia, che ha confermato l'interesse del giovane nei confronti della showgirl. Lei non sembra affatto disdegnare le attenzioni. Gli sguardi tra i due sembrano far emergere un certo interesse: hanno trascorso diversi momenti da soli durante la giornata, e si sono fatti notare anche davanti a tutto il gruppo per qualche smanceria sul divano, con Pretelli che ha baciato la Gregoraci sulla spalla. Piccola censura da parte del Grande Fratello, poi, nei momenti subito dopo la doccia, quando l'accappatoio di Elisabetta ha lasciato intravedere parti del corpo.

