Gf Vip, affetto tra Goria e Morra, Gregoraci e Zorzi danno consigli di fashion

Una domenica tranquilla nella Casa del Grande Fratello Vip. In veranda Guenda Goria ha scambiato confidenze e dolcezze con Massimiliano Morra sotto una coperta: i due hanno commentato le votazioni del Vip 'comodino' di questa quinta edizione, cioè del concorrente che si espone di meno. La Goria è risultata essere la sfortunata 'vincitrice', promettendo di aprirsi maggiormente ed emergere dal gruppo. Complimenti e sguardi profondi si sono alternati tra i due, che paiono tornati alla confidenza iniziale. "Se voglio bene a una persona la proteggo sempre, di me ti puo fidare" ha detto l'attrice riferendosi al carattere introverso dell'attore. Proprio alla Goria ha dato qualche consiglio di restyling Tommaso Zorzi, per prepararsi al meglio per la puntata live di stasera. "Dove l'hai comprato questo?" ha aggiunto ironica Elisabetta Gregoraci, tenendo in mano l'abito che l'attrice aveva scelto per la diretta. Lo stesso Zorzi ha confessato ieri di sentirsi isolato nella casa: era stato criticato poco prima da Enock Barwuah. Il calciatore gli ha detto che "ha due facce" e cerca di insegnargli come stare al mondo, dato che l'influencer lo stuzzicava sull'aprirsi di più con gli altri concorrenti e condividere i suoi pensieri. Le tensioni non accennano a calare. A ormai poche ore dalla diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip Myriam Catania, preoccupata di poter lasciare definitivamente la Casa, ha letto ai compagni una lettera emozionante che ha scritto per loro. Pensieri per tutti: "la bella Elisabetta", Dayane Mello che ha portato sempre "la festa", ma soprattutto affetto per Francesco Oppini, "sei un amico perfetto e non ti lascio", e Guenda Goria, a cui l'attrice ha confessato "ti porterò nel mio cuore".

