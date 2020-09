Gf Vip, abbracci e confessioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Giorno di regali, nella Casa del Grande Fratello Vip: nel market i concorrenti hanno trovato dei prodotti per il corpo, accolti con grande entusiasmo. Non solo, ma il budget per la spesa è stato mantenuto a 250 euro nonostante non sia stata fatta la sfida.



Nella Casa del Grande Fratello poi, a tarda notte, Pierpaolo Pretelli è stato raggiunto da Elisabetta Gregoraci in cucina. Avvicinatasi a lui, la showgirl gli ha detto: "Ti vedo strano, mi dici cosa hai?". Mentre Pierpaolo con aria schiva ha risposto solo: "Una cosa mia, è quello che si vive qui dentro, ho bisogno di capire un po'". La complicità fra i due compagni d'avventura è sempre più palese ed Elisabetta, con lo sguardo negli occhi del coinquilino, ha tentatodi capire se i malumori siano collegati al loro legame mentre l'ex velino di Striscia, con un velo di imbarazzo, ha aggiunto: "Sto provando delle emozioni e vorrei avere un'idea di quello che hai tu nella testa". Elisabetta è rimasta colpita dalle inattese affermazioni del coinquilino e abbracciandolo gli ha risposto: "Non me lo hai mai chiesto, non è semplice io sono sempre sotto i riflettori", facendo trasparire le sue difficoltà nel lasciarsi andare completamente. Pierpaolo l'ha stretta dicendo: "Io mi contengo perchè lo so, ma non vorrei viverla solo io questa cosa". I due concorrenti sono rimasti abbracciati in silenzio ed Elisabetta confortando il giovane gli ha sussurrato: "Vedremo con il tempo". Staremo a vedere se la loro tenerezza sfocerà in un amore o se la pressione delle telecamere raffredderà le prime scintille.



Guenda Goria si è poi confidata con Dayane Mello sul rapporto con la madre Maria Teresa Ruta e la difficoltà a gareggiare in coppia con una persona così importante per lei, con la quale dice "rischia di entrare in competizione" e che potrebbe "penalizzarla". Myriam Catania - nel Cucurio con Tommaso Zorzi e Massimiliano Maggi - ha infine detto che nella Casa "non esistono amicizie" e che tutti "vogliono vincere".

