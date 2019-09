Friends: 25 anni della serie tv più amata di sempre

Amici per la pelle da 25 anni. Il 22 settembre 1994 andava in onda la prima puntata della celebre e fortunata serie tv “Friends”. I sei protagonisti, Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Rachel Green (Jennifer Aniston), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) Ross Geller (David Schwimmer), Monica Geller (Courtney Cox) e Chandler Bing (Matthew Perry), hanno interpretato 236 puntate per 10 stagioni di fila, ancora tra le più viste nel mondo.

Ambientata a New York, la serie racconta la vita quotidiana del gruppo di amici: ci sono l’impacciato Chandler, l’attore italiano Joey, la hippy Phoebe, la viziata e bellissima Rachel, la precisina Monica e il paleontologo un po’ nerd Ross. Attorno ai personaggi principali ruotano l’ex moglie di Ross, lesbica, e il figlio dei due, che viene cresciuto con la compagna. C’è poi la famiglia di Chandler, che ha un padre transessuale; quella di Joey, molto numerosa; il passato burrascoso di Phoebe. Insomma, una serie tv che ha abbattuto tanti tabù ma che non ha mancato di attirare anche critiche di sessismo e razzismo (nessuno dei personaggi principali è asiatico o afroamericano). Tra paradossi, errori e critiche la serie tv non ha però smesso di incantare i fan.

Per celebrare l’anniversario tantissimi gli eventi in programma e gli omaggi. In questi giorni in piazza Barberini a Roma sarà in tour il divano del locale culto della serie, il Central Perk: un’occasione unica per tutti i fan per sedersi e fingere di sorseggiare un caffè - rigorosamente americano. Google ha invece dedicato a ogni personaggio un’animazione speciale: dall’interpretazione di “Smelly Cat” (“Gatto rognoso”) di Phoebe ad alcune chicche per soli intenditori, come il divano che si spezza mentre Ross urla “pivot, pivot” durante il trasloco. Lego ha infine prodotto un kit speciale che ritrae l'interno del caffè Central Perk, i protagonisti seduti e Gunther (il barista) al bancone: imperdibile per tutti i fan.

