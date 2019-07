Elisabetta Gregoraci verso la Rai: per lei una striscia pomeridiana

L'attrice e showgirl sta per ottenere un programma al via ad ottobre, secondo Dagospia. Intanto conduce lo show musicale 'Battiti Live' e sarà al cinema con 'Aspromonte, la terra degli ultimi' di Calopresti

Elisabetta Gregoraci verso l'approdo a Viale Mazzini. Lo riporta il sito Dagospia, secondo cui la showgirl sta per ottenere una striscia quotidiana sulla Rai, con partenza ad ottobre e durata stagionale. La showgirl, reduce da 'Made in sud' e ora in onda con 'Battiti Live', sarebbe fortemente sponsorizzata da Rai Pubblicità. Intanto la Gregoraci attende l'uscita del film di cui è protagonista, 'Aspromonte, la terra degli ultimi', presentato la scorsa settimana a Taormina.



