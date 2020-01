Elisabetta Gregoraci rivela: “Nicola Savino mi ha esclusa dal Dopo Festival per motivi politici inesistenti”

E' uno sfogo vero e proprio quello che Elisabetta Gregoraci affida al suo profilo Instagram. Tra le righe la rabbia e lo sdegno per essere stata estromessa da L'Altro Festival (il dopo Sanremo). Il motivo, secondo quanto denuncia la showgirl, sarebbe la presunta appartenenza politica del suo ex marito (Flavio Briatore, ndr) alla Destra. Colpevole di avere stracciato accordi già “annunciati sui media e ufficializzati dalla Rai”, prosegue la Gregoraci, sarebbe Nicola Savino, conduttore del format: “ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza la mia esclusione adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali”. Nel post a corredo di un'immagine di Savino, su Instagram Elisabetta non lesina toni e parole destinati a sollevare un nuovo 'caso' intorno al Festival di Sanremo. La matrice politica della decisione infatti – scrive Eli Gregoraci – le sarebbe stata esplicitata dallo stesso Savino durante una telefonata privata. “Sono scossa e ferita non ho avuto la possibilità di difendermi perchè tutto è stato fatto alle mie spalle, calpestando la mia dignità di professionista e di donna”.

