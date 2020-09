Elisabetta Gregoraci entra nella casa del Gf Vip: "La vivrò al massimo"

Al Grande Fratello Vip 5 è arrivata Elisabetta Gregoraci, in prima serata su Canale 5, stasera per la seconda puntata del reality. Il Grande Fratello Vip 5 è condotto da Alfonso Signorini, con Antonella Elia e Pupo come opinionisti. Dopo l’ingresso dei primi 'vipponi' questa sera entrano altri 9 personaggi famosi.

Elisabetta Gregoraci, raggiante in smoking bianco, ha varcato la porta del Gf Vip, dopo l'arrivo di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria. Pupo ed Elia hanno accolto Elisabetta insieme a Signorini che ha ricordato come l'ingresso della Gregoraci fosse atteso la prima sera. Ed Elisabetta ha commentato: "Ho sofferto questi 4 giorni, i più lunghi della mia vita. E' una esperienza nuovissima, non ho mai fatto un reality, sono emozionata e voglio vivermi questa esperienza al massimo". La Gregoraci si è presentata in un video come "presentatrice, attrice e soprattutto una grande sognatrice".

