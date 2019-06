Ecco 'Love me gender': Chiara Francini racconta l'identità di genere in tv

Come cambiano le relazioni ai tempi della gender equality? Nel mese del Gay Pride, in una società in cui l'identità di genere è sempre più fluida, Real Time propone due appuntamenti - in onda martedì 25 giugno e 2 luglio dalle 21.10 - con 'Love me gender': Chiara Francini attraversa l'Italia da Nord a Sud per raccogliere le testimonianze autentiche ed emozionanti di coppie che vivono sulla propria pelle questo cambiamento.

Da Roma a Modena, da Milano a Pavia, passando per Rimini, Bologna e Padova, 'Love me gender' racconta i nuovi modi di essere famiglia, le nuove forme d'amore e di felicità, il tutto con sguardo aperto, leggerezza e ironia, come solo Chiara Francini sa fare. Martedì 25 giugno - due episodi dal titolo, 'Famiglia' e 'Felicità' 'Famiglia': Chiara Francini si farà una domanda, ma come saranno le nuove famiglie? Saranno molto diverse da quelle dei tempi di sua nonna? Chiara incontrerà a Roma una famiglia formata da due papà e tre bimbi scatenati, per poi spostarsi nella provincia di Modena per un pranzo molto speciale che vedrà allo stesso tavolo una famiglia allargata, cioè madre e matrigna, padre e patrigno, e tanti figli. L'ultima storia sarà quella di Luca, un bambino di Roma, che da quando è nato si sente una ragazza.

'Felicità': Chiara andrà alla scoperta del senso della felicità dopo la 'gender revolution'. Per capirlo incontrerà alcune persone che, per realizzare la propria felicità, hanno dovuto fare i conti con il cambiamento. A Milano incontrerà Stefano, un crossdresser, che pur essendo maschio eterosessuale, non può fare a meno di vestirsi da donna. Si sposterà nella provincia di Pavia per approfondire la storia di Gianmarco, un avvocato transessuale che, nato donna, oggi è un uomo. La terza storia, quella di Samantha e Massimo, è una storia d'amore, di un futuro matrimonio e di una grande passione, solo che prima lui era lei e lei era lui, anzi era lui e lei insieme perché si tratta di una persona intersex.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata