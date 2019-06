È il Moon Day: un'intera giornata dedicata all'allunaggio a 50 anni dall'impresa

La Rai celebra le emozioni impresse nella memoria collettiva del Paese attraverso ricordi che riaffiorano in tutti coloro che hanno vissuto quel momento, ma anche in chi ne ha solo sentito l'eco

La Rai dedicherà interamente la propria programmazione il 20 luglio prossimo al 50esimo anniversario dell'allunaggio, un traguardo che ha modificato per sempre il rapporto dell'uomo con lo spazio. Moon Day, così sarà denominata l'intera giornata con cui la Rai omaggerà l'allunaggio, celebrerà le emozioni che, proprio grazie all'immagini della Rai, sono impresse nella memoria collettiva del Paese attraverso ricordi che riaffiorano in tutti coloro che hanno vissuto quel momento, ma anche in chi ne ha solo sentito l'eco nei racconti e nelle immagini di una sfida vinta dall'ingegno umano.

È con questo spirito che la Rai si appresta ad offrire ai telespettatori il Moon Day, un'intera giornata di palinsesto dedicato al fascino della grande impresa, con programmi interamente pensati per l'occasione, l'adattamento di alcune trasmissioni al tema dell'allunaggio e la diretta del lancio della missione Beyond, per la prima volta a guida italiana, capitanata da Luca Parmitano, con collegamenti esclusivi dalla base di lancio in Kazakistan, ospiti ed esperti che accompagneranno i momenti più salienti ed emozionanti della partenza. E poi ancora, racconti, suggestioni, immagini, narrazioni filmiche, documentari originali e quel che il fascino magico della Luna regala al mondo.

Il tutto in un'offerta complessiva che partirà da Rai1, ma troverà anche spazi su Rai2, Rai3, Rai4, sui canali di Rai Cultura (Rai5, Rai Storia, Rai Scuola, e sulle piattaforme Rai Cultura Web e social), e su Rai Radio. Incursioni sul web della piattaforma Rai con priorità assoluta all'offerta di Rai Play. Appuntamento quindi al 20 luglio con il Moon Day targato Rai

