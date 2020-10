Oggi riparte 'Fake-La fabbrica delle notizie' sul Nove: reportage esclusivo da Wuhan

Quanto siamo schiavi delle fake news? Come incidono sulla nostra vita di tutti i giorni? Come possiamo riconoscerle e 'difenderci'? La sfida del giornalismo contemporaneo continua senza sosta: quella contro le bufale è una battaglia difficile che ogni giorno viene combattuta tra i corridoi delle redazioni. Valentina Petrini, giornalista d’inchiesta e reporter, torna con la nuova stagione di 'Fake - La fabbrica delle notizie' in prima tv assoluta da mercoledì 28 ottobre alle 23.30 sul Nove.

Il programma, prodotto da LaPresse per Discovery Italia, parte dal tema Covid-19 e le fake news dei negazionisti nel suo primo appuntamento: l’estrema destra che soffia sul fuoco del malcontento, le contraddizioni dei virologi terreno fertile per bufale e disinformazione. E poi un reportage esclusivo con le Voci da Wuhan, Cina, dove alcuni parenti delle vittime chiedono verità al governo cinese sulla data di inizio della pandemia e che, nonostante le intimidazioni, vanno avanti nella loro protesta.

Le fake news aumentano la paura che di per sé è già tanta. Verrà misurata, come una febbre che sale grazie ad un indicatore di #pauracovid, uno studio realizzato da una collaborazione tra il Digita4good Lab dell’Università di Pavia, guidato da Matteo Flora e The Fool (Società italiana Leader di Reputazione e Customer Insights), che racconta la percezione della pandemia da parte della popolazione italiana e i timori ad essa legati. Ospiti di Valentina Petrini in questa prima puntata: la giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli che sarà presente in studio; il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti; il biologo e contributor de Il Foglio, Enrico Bucci, questi ultimi in collegamento video.

Anche in questa stagione intervengono i 'debunker', gli smascheratori di bufale che scavano in profondità in cerca di fonti autorevoli, notizie e fatti. Valentina Petrini viene affiancata da due 'fact checker', la new entry Paolo Attivissimo, giornalista, scrittore e autore del blog 'Il Disinformatico' e il veterano David Puente, consulente di comunicazione e giornalista di Open, oltre a poter contare sulla presenza fissa di Matteo Flora, analista informatico e professore a contratto presso la facoltà di Economia dell’Università di Pavia il quale indagherà il tema della viralizzazione delle bufale. “FAKE - La Fabbrica delle Notizie' analizza ogni settimana le notizie più diffuse veicolate dai media tradizionali e dai social network dotando il pubblico di strumenti di interpretazione che aiutino a svelare il lato nascosto e infimo delle false news.

'Fake - la fabbrica delle notizie' (8 episodi x 60’) è prodotto da LaPresse , scritto da Valentina Petrini, con Fabrizio Gasparetto, Viviana Morreale, Miriam Carbone e con i debunker Paolo Attivissimo, David Puente e l'analista informatico Matteo Flora. In redazione Marco Carta, Vito Romaniello, Cecilia Attanasio Ghezzi e Ludovica Di Ridolfi. Direttore della fotografia Marco Lucarelli, Regia di Lele Biscussi. Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l’app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

