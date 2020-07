Discovery, nuova stagione di novità e successi: protagonisti Nove e Real Time

Discovery Italia presenta il palinsensto della nuova stagione che andrà in onda durante la seconda metà del 2020. Un palinsesto che ripercorre tutti i canali del gruppo. Protagonista il portfolio di Nove e Real Time. Spazio a cronaca e attualità su Nove. In autunno il canale parlerà di 'Coronavirus', con un viaggio al centro della pandemia, dalla battaglia del personale sanitario al ricordo delle vittime. Il ciclo 'Nove racconta' proporrà un approfondimento sulla criminalità organizzata, le vite e gli avvenimenti che hanno scosso il nostro Paese, il tutto con un linguaggio cinematografico e lo sguardo dei giornalisti. Si parlerà di mafie e crimini, a partire da chi li combatte: Capitano Ultimo a Paolo Borsellino, le vicende al clan dei Casamonica e Ostia. L'Italia ha voglia di cambiare e nei prossimi mesi Nove racconterà questo sentimento con volti sempre più identitari del canale, a partire da Peter Gomez e Valentina Petrini. 'Fratelli di Crozza' tornerà da settembre con una ricca stagione in 13 puntate. Riprenderà da metà ottobre anche 'L'Assedio' di Daria Bignardi.

Real Time festeggia 10 anni di vita sul digitale terrestre, dieci anni di sperimentazione e voglia di innovare. Influencer prima degli influencer, il canale ha scoperto personaggi che sono diventate vere e proprie celebrità. Con un mix di formati internazionali e sperimentando nuovi generi e titoli originali, Real Time ha importato da Oltreoceano al grande pubblico il racconto della realtà. Nuove puntante dal prossimo autunno di 'Cortesie agli ospiti' racconteranno la convivialità in terrazzi e giardini adattata alle necessità di contrasto al Covid-19. Anche 'Matrimonio a prima vista' racconterà l'Italia post lockdown: sposalizi che fanno i conti con le nuove norme per impedire il dilagarsi dell'epidemia. Novità della prossima stagione 'Ti spedisco in convento', la quotidianità di adolescenti che a loro insaputa si ritrovano a vivere tra suore, senza alcol, fidanzatini e divertimenti.

“Chiudiamo il miglior semestre di sempre in termini di audience, con perfomance relative superiori a tutti i nostri competitor. Questo vuol dire reagire – React - per noi di Discovery, ma questo vuole anche dire l’inizio di una fase nuova, di ripresa, che speriamo possa essere adeguatamente premiata non solo da un’audience pregiata ancora in crescita, ma anche da un ritorno importante degli investimenti pubblicitari su tutti i nostri mezzi che, in una fase così difficile, hanno dimostato una forza e una qualità straordinarie e superiori alla media", afferma Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia.

