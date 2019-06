Discovery, il canale Motor Trend al Salone dell'auto di Torino

Motor Trend canale 56 , il canale “inarrestabile” del gruppo Discovery Italia dedicato ai motori, alla velocità e al mondo delle auto, è protagonista al Parco del Valentino 2019, il Salone delle automobili che si tiene per il 5° anno a Torino dal 19 al 23 giugno 2019.

All’interno del grande evento automobilistico, gratuito per il pubblico, che fa base lungo i viali di quello che fu il circuito del Gran Premio del Valentino, Motor Trend sarà presente con uno stand dedicato in cui si svolgeranno attività di intrattenimento per il pubblico, durante tutte le giornate della manifestazione.

Appuntamento clou nel pomeriggio di sabato 22 giugno, quando la star televisiva inglese Mike Brewer, volto ufficiale di Motor Trend e protagonista del programma cult Affari A Quattro Ruote (Wheeler Dealers), sarà presente in persona allo stand per incontrare i fan, scattare social-gif divertenti con loro sul podio-photoboot e tifare per i partecipanti delle gare automobilistiche sulla maxi pista telecomandata di 5 metri per 3 a 6 corsie con un circuito complessivo lungo 24 metri!

Oltre ad essere un personaggio televisivo molto amato, grazie alla sua expertise più che trentennale Brewer è una vera eminenza del mondo del business d’auto. Imprenditore, giornalista, produttore, attivista e padre di famiglia, Brewer è entrato da giovanissimo nel commercio di automobili, arrivando velocemente ad importare auto da tutto il mondo. La carriera tv inizia per pura fortuna, quando, rispondendo al telefono di un amico, si trova dall’altra parte un produttore televisivo che, dopo una breve chiacchierata, lo assume per il primo di numerosi programmi televisivi dedicati al business di auto. Affari a quattro ruote – giunto alla 15° stagione – è il programma dove Mike, in coppia con il meccanico e custom designer Ant Anstead, cerca auto usate da comprare, restaurare e rivendere. Motor Trend trasmette la 15° stagione in prima assoluta, ogni lunedì alle 22:30.

Tra gli altri programmi “caldi” di Motor Trend per questa estate: Cacciatori di Supercar, la serie ambientata nel mondo delle aste di auto extra lusso, in onda tutti i giovedì alle 22:30 fino ad agosto; L’Auto dell’anno, lo speciale in onda domenica 14 luglio alle 22:30 in cui le 12 auto più performanti si affrontano per decretare quale sia la migliore; American Chopper, sul mondo del bike-custom più stravagante, da domenica 21 luglio alle 22:30.

Motor Trend è visibile al Canale 56 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 418 e Tivùsat Canale 56.

