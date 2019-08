Dal suicidio di Hannah all'omicidio di Bryce: la terza stagione di 'Tredici' sta arrivando

Netflix annuncia in una nota il trailer e le prime immagini della terza stagione di 'Tredici', disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 23 agosto.

Chi ha ucciso Bryce Walker? Tutti hanno un possibile movente...I segreti si infittiscono alla Liberty High, dopo la partita di football di inizio anno tutti hanno qualcosa da nascondere. Il mistero della morte di Bryce travolge la città, i sospettati sono molti. Qualcuno tra loro è veramente in grado di compiere un omicidio? Chi è la nuova ragazza Ani? Il detective Sandall vuole scoprire la verità ad ogni costo, riuscirà a trovare il vero colpevole in una rete così fitta di segreti e bugie?

