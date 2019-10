Da sabato su Food Network 'Enjoy good food' con Csaba Dalla Zorza

La food ambassador insegna a nutrirsi in modo sano, bilanciato e genuino: il programma in onda in prima tv assoluta dal 5 ottobre alle 15.45 su Food network

Un gesto semplice ed essenziale come mangiare diventa un vero e proprio gesto d'amore verso se stessi con Csaba Dalla Zorza che approda sul canale 33 nel nuovo programma 'Enjoy good food' in onda in prima tv assoluta dal 5 ottobre alle 15.45 su Food network. Il ritorno dalle vacanze è il momento ideale per far propri nuovi stili di vita e con 'Enjoy good food' iniziare ad alimentarsi meglio è un passaggio naturale grazie ai consigli di Csaba Dalla Zorza: in ogni puntata la food ambassador insegna a nutrirsi in modo sano, bilanciato e genuino con un metodo semplice e completamente replicabile a casa. Il primo passo della rivoluzione alimentare di 'Enjoy good food' consiste nella scelta di ingredienti di stagione, freschi e sani, passando poi a tecniche di cottura facilmente replicabili per arrivare alla realizzazione di ricette semplici ma altrettanto straordinarie.

È possibile affrontare in modo nuovo temi di ogni giorno, grazie alle tre preparazioni proposte in ogni episodio: il pane fatto in casa, il pranzo d'asporto, la prima colazione, le ricette glutenlight, la pasta fresca, la cottura al vapore, le nuove insalate, la cena senza glutine. Con Csaba la cucina è anche ospitalità e accoglienza: al termine di ciascuna puntata vengono svelati i segreti per una corretta mise en place, così da trasformare ogni giorno l'ordinario in straordinario. 'Enjoy good food' (8 episodi x 30') è prodotto da Jumpcutmedia per Discovery Italia. Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play).



