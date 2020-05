Crozza/ Gallera interrogato da Crozza/ Fontana sull'Indice Rt

Torna la “mitica” coppia della politica Lombarda e finalmente Crozza/ Gallera, interrogato da Crozza/ Fontana, ha l’occasione per rimediare alla gaffe sull’Indice Rt nella puntata di “Fratelli di Crozza” - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay: “Adesso so cosa si intende con il contagio a 0,51: è quello per cui ci vogliono due persone malate per infettarne 51! È come con l’indice di natalità: in Lombardia ogni donna fa in media 1, 36 bambini a testa…che vuol dire, è facilissimo… che ogni donna fa un figlio e un terzo…nel senso che ne partorisce uno più un pezzo! Ne partorisce un pezzo di più perché ogni tre figli te ne danno uno in omaggio.”