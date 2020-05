Crozza/De Luca se la prende con Zaia: "Frequentava veterinaria, non so se come studente o paziente"

Maurizio Crozza porta sul palco di “Fratelli di Crozza” - in onda venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay - il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, dopo aver rivendicato la supremazia del Sud rispetto al Nord, se la prende con Luca Zaia, reo di essere il primo nella classifica di gradimento dei Presidenti di Regione: “Luca Zaia frequentava la facoltà di medicina veterinaria non è chiaro se come studente o come paziente. Zaia cita i filosofi greci usando come fonte una ricetta a base di feta. Zaia è un’entità indefinita…inconsistente, Zaia è il “cinque minuti e sono pronta” di una donna: non esiste in natura, è pura illusione.”

“Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/)