Cosa serve per essere un politico: 'The Politician' dal 27 settembre su Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer e la locandina di The Politician, la nuova serie tv originale creata da Ryan Murphy. La serie comedy in otto episodi da un’ora sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 27 settembre 2019.

Payton Hobart (Ben Platt), un facoltoso studente di Santa Barbara (California) ha una sola certezza sin dall’età di sette anni: diventerà il presidente degli Stati Uniti. Prima di raggiungere il suo obiettivo finale deve però riuscire a cavarsela nell’ambiente politico più infido di tutti: la scuola superiore Saint Sebastian. Per essere eletto presidente del corpo studentesco, assicurarsi un posto a Harvard e attenersi al suo singolare percorso verso il successo, Payton dovrà superare in astuzia i suoi spietati compagni di classe, senza sacrificare la propria moralità e l’immagine di sé che ha costruito così attentamente. Una serie tv a base di umorismo nero e satira leggera, The Politician di Ryan Murphy offre al pubblico una nuova prospettiva su ciò che è veramente necessario per essere un politico.

