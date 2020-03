Coronavirus, "Fake": Valentina Petrini conduce la puntata da casa

(LaPresse) “State a casa gente, state a casa, fatelo per voi, per i vostri cari... La mia vita e quella dei professionisti che lavorano con me si è catapultata in un mondo parallelo da inizio settimana”. Le parole dell’infermiera Sara Colombo nel servizio di apertura di “Fake – La Fabbrica delle notizie”, condotto stasera alle 23:05 sul Nove da Valentina Petrini, in collegamento da Roma e non in studio a Milano come al solito. La conduttrice rispetta così le disposizioni del nuovo decreto del Governo sul contenimento dell’epidemia di Covid-19 che ha reso l’Italia un’intera “zona protetta”. Apre con l’hashtag #restiamoacasa e con le parole che l'infermiera dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest Milanese pubblicate pochi giorni fa sul proprio profilo Facebook.