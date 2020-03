Coronavirus. #Fake, La Fabbrica delle Notizie, si ferma

Nel rispetto delle norme del nuovo decreto di contenimento della diffusione del Covid-19 e al fine di garantire la sicurezza di tutti, la puntata di #FAKE - LA FABBRICA DELLE NOTIZIE prevista per mercoledì 18 marzo sul NOVE, è annullata. La conduttrice Valentina Petrini ha dichiarato: “È successo anche a noi, come sta accadendo al resto d’Italia, un componente della famiglia di #Fake- La Fabbrica delle Notizie è risultato positivo al coronavirus. È doveroso fermarsi. Le famiglie restano unite soprattutto nei momenti più difficili e torneremo più forti e tutti insieme. Vi preghiamo di restare a casa, è l’unico modo per non rendere vani gli sforzi di medici e infermieri che stanno reggendo sulle loro spalle la grande emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese. Siamo #Fake - La Fabbrica delle Notizie e l’ultimo invito che vi facciamo è: non credete a bufale e ciarlatani, non condividete audio falsi e pseudo cure, non fatevi ingannare da informazioni sensazionalistiche, politicizzate e strumentali. È il momento di fare la differenza, e voi cestinando le fake news e stando a casa potete farla. Andrà tutto bene!”

