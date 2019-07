Carla Gozzi ti insegna a"fiorire" con Cambia con me

In onda in prima tv assoluta da martedì 9 luglio alle 21.20 su Real Time, Canale 31

Carla Gozzi apre per la prima volta le porte della sua Academy di Reggio Emilia per raccontare la rinascita di donne alla ricerca di una femminilità trascurata nel nuovo programma “Cambia con me”, in onda in prima tv assoluta da martedì 9 luglio alle 21:10 su Real Time (Canale 31). Al centro del programma donne alla ricerca del lato femminile mai dimenticato ma trascurato per via delle difficoltà della vita.

Per attuare il total makeover Carla Gozzi sarà accompagnata dal suo staff di esperti di beauty e styling e da un’equipe medica composta dal chirurgo Antonio Cella, dal medico estetico Dario Tartaglini e dall’odontoiatra Valentina De Giorgi.

In ognuna delle sei puntate di “Cambia con me”, le storie di altrettante protagoniste: donne di età, provenienza e caratteristiche fisiche molto diverse tra loro ma accumunate dallo stesso desiderio di stare meglio con sé stesse. Attraverso un percorso mirato e creato su misura per loro, le sei protagoniste potranno ritrovare l’autostima persa negli anni e scoprire i loro punti di for

