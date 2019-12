Capodanno... ingessato per Luciana Littizzetto: frattura di rotula e polso

La comica su Instagram: "Buona fine e buon principio. Sono volata per strada"

Brutta disavventura per Luciana Littizzetto. La comica si è infatti procurata la frattura della rotula e del polso destri dopo un incidente avvenuto per strada. "Buona fine e buon principio. Sono volata per strada", ha scritto Littizzetto, con la sua consueta ironia, sul proprio profilo Instagram, postando anche la foto che la ritrae con gli arti ingessati. Poi l'aggiunta degli hashtag #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso. Luciana ha ricevuto subito tantissimi messaggi di sostegno e gli auguri di pronta guarigione.

