Buon compleanno SpongeBob: la spugna dei cartoon compie 20 anni

E Nickelodeon lo celebra con 'Best Year Ever', un tributo a una delle serie televisive e personaggi più iconici mai creati

Nickelodeon celebra 20 anni di SpongeBob SquarePants con il 'Best Year Ever', un tributo a una delle serie televisive e personaggi più iconici mai creati. SpongeBob è stato lanciato il 17 luglio del 1999 e negli ultimi 20 anni ha regnato come serie animata numero uno per bambini. Ma negli anni SpongeBob si è sempre più affermato come personaggio e icona pop, amato da tutte le generazioni, creando un universo di personaggi, slogan e meme di cultura pop, uscite teatrali, prodotti di consumo, calcando le passerelle delle fashion week internazionali, vincendo un Tony award con il musical di Broadway e creando una base di fan a livello mondiale di oltre 51milioni di follower sulla pagina facebook dedicata.

In Italia su Nickelodeon, il canale di Viacom da sempre casa di SpongeBob, il 'Best Year Ever' della spugna gialla è partito ufficialmente sabato 15 giugno durante l’evento di Nickelodeon SlimeFest con una grande festa! I festeggiamenti non potevano non proseguire su Nickelodeon, dove sabato 13 luglio alle ore 14:00 andrà in onda 'SpongeBob, una grandiosa festa di compleanno' episodio speciale inedito di 45 minuti, un originale misto tra live-action e animazione.

È il compleanno di SpongeBob in 'SpongeBob, una grandiosa festa di compleanno'", e per la prima volta possiamo ascoltare il talento vocale di SpongeBob, Patrick, Mr. Krabs, Sandy, Squidward e Plancton che suonano con i loro sosia. Nello speciale di quasi un'ora, Patrick e SpongeBob viaggiano nel mondo di superficie, dove incontrano alcuni personaggi familiari durante l'ora di punta al ristorante The Trusty Slab. Nel frattempo, i residenti di Bikini Bottom hanno organizzato una festa a sorpresa per SpongeBob.

Nella versione italiana, la sigla dell’episodio speciale 'SpongeBob, una grandiosa festa di compleanno' è cantata da Matteo Markus Bok, un giovanissimo e talentuoso artista. Canta, suona la chitarra e il pianoforte, balla, recita e parla perfettamente 4 lingue: l’italiano, il tedesco, l’inglese e lo spagnolo, che ha cantanto per la prima volta la sigla sul palco di SlimeFest lo scorso 15 giugno a Mirabilandia. Subito dopo la messa in onda, l'episodio verrà trasmesso, sabato 20 luglio, durante la 49esima edizione del Giffoni Film Festival (allego comunicato).

Durante tutto l’anno ci saranno sul canale momenti speciali fino all’estate del 2020 quando arriverà l’atteso film, prodotto da Paramount Pictures e Nickelodeon, intitolato 'The SpongeBob Movi'. Ogni sabato alle 14 su Nickelodeon, saranno trasmesse maratone dedicate ad ogni personaggio di Bikini Bottom (fino al 10 agosto). La stanza di Spongebob all’Acquario di Genova avrà un nuovo design dedicato al 20° compleanno e il concorso legato a questo attività continuerà fino al prossimo anno.

